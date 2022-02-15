Франция ожидает от России конкретных действий по снижению напряженности вокруг Украины

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял к сведению заявления российских властей об отводе вооруженных сил от границ с Украиной, однако ожидает подтверждения этих слов на практике.

"Я на протяжении нескольких часов наблюдал за заявлениями моего коллеги Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу, касавшимися возобновления диалога и возможного отвода военных сил. Слова - это хорошо. Мы ждем действий. Если будут действия, будет еще лучше", - заявил он во вторник на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом в данном кризисе для Франции остается снижение напряженности. Также он напомнил о фундаментальной роли нормандского формата и Минских соглашений в этом контексте. Ле Дриан сообщил, что планирует обсудить нынешнее положение дел со своим американским коллегой Энтони Блинкеном во вторник вечером.

Президент России Владимир Путин в понедельник провел отдельные очные встречи с Лавровым и Шойгу. Они прошли одна за другой, обе были посвящены вопросам безопасности, хотя и касались разных аспектов этой темы.

Вопрос об учениях Вооруженных сил РФ в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии обсуждался на встрече с Шойгу. Глава оборонного ведомства сообщил, что часть из них уже "подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Позже Минобороны РФ распространило заявление о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.