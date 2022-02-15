Премьер Британии и глава ЕК заявили, что мир должен быть бдительным в ближайшие часы

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, стороны призвали "сохранять бдительность" в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Пара обсудила тяжелую ситуацию на украинской границе и согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Премьер-министр поблагодарил председателя фон дер Ляйен за тесное сотрудничество по вопросу санкций на сегодняшний день и заявил, что Великобритании и ЕС следует продолжить работать с союзниками при подготовке пакета экономических мер, которые бы наказали Россию, если она нарушит суверенитет Украины", - сказано в нем.