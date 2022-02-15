Литва призвала к санкциям против России в случае признания ДНР и ЛНР

ВИЛЬНЮС, 15 февраля. /ТАСС/. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должно незамедлительно повлечь за собой санкции против России. Об этом во вторник написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Одобрение Кремлем [обращения Госдумы к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР] должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", - заявил он. Министр считает происходящее "открытой эскалацией" процессов вокруг "оккупированных территорий Украины".

Госдума РФ большинством голосов поддержала во вторник постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства. Комментируя инициативу депутатов, российский лидер Владимир Путин заявил, что считает необходимым урегулировать конфликт на востоке Украины, "прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".