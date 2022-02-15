В Совете Европы призвали предотвратить вооруженный конфликт на Украине

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Совет Европы выражает обеспокоенность в связи с сохраняющейся угрозой военного конфликта на Украине и призывает все стороны сделать все, чтобы его избежать, продемонстрировав приверженность диалогу. Соответствующее коммюнике распространила в понедельник пресс-служба организации.

"Мы крайне обеспокоены высокой напряженностью вокруг Украины и встревожены перспективой крупного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами", - говорится в коммюнике, подписанном генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом и министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, чья страна является в данный момент председателем Комитета министров Совета Европы.

Авторы обращения выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призывают "все заинтересованные страны - участницы Совета Европы удвоить усилия по избежанию дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта". Также они призвали к "немедленной деэскалации риторики и действий" и к диалогу. Диалог, согласно заявлению, должен вестись в соответствии с принципами, закрепленными в уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.