Приватбанк сообщил об устранении последствий DDoS-атаки

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Государственный Приватбанк устранил последствия DDoS-атаки, возобновил стабильную работу систем, но не исключает вероятность дальнейших атак, сообщила пресс-служба банка.

"Приватбанку удалось устранить последствия DDoS-атаки и возобновить стабильную работу систем. В то же время пользователи жалуются на проблемы с доступом. Мы считаем, что есть вероятность дальнейших атак", - отметили в банке.

В этой связи, добавили в финучреждении, IT-команда "делает все возможное, чтобы противостоять возможным атакам должным образом".

Ранее сегодня Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаках на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных банков Приватбанка и Ощадбанка.

В Приватбанке заверили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.