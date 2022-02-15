США заявили, что речь о нормализации отношений с талибами и их признании пока не идет

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не намерена на данном этапе осуществлять нормализацию отношений с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и признавать его в качестве законной власти в Афганистане. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

"Мы действительно хотим видеть формирование [талибами] прочного послужного списка [примеров] ответственного поведения, прежде чем сделаем фундаментальные шаги в направлении нормализации [связей]", - предупредил американский дипломат, выступая на семинаре в Институте мира в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что недавнее решение президента США Джо Байдена о блокировании активов Кабула в американской финансовой системе и размораживании примерно половины этой суммы (порядка $3,5 млрд) с целью возможной дальнейшей передачи на оказание помощи афганцам не следует рассматривать как шаг к признанию талибов. "Ответ: нет", - подчеркнул Уэст, комментируя данный вопрос.

С его точки зрения, в настоящее время "есть консенсус в мировом сообществе", предполагающий, что спешить с признанием талибов не стоит. По словам Уэста, работающего в структуре Госдепартамента, у международного сообщества имеется "обнадеживающая степень единства, когда дело касается того, чтобы повременить с признанием" талибов. Страны практически единогласно добиваются от движения "Талибан" обеспечения "прав всех афганцев", движения в сторону создания "более представительного правительства", а также "ответственного управления экономикой", напомнил американский дипломат.

Тем не менее, признал он, есть законные вопросы относительно того, насколько прочным является этот консенсус. К примеру, некоторые государства уже принимают дипломатов, назначенных талибами, уточнил Уэст. "Мы бы такой шаг ни за что не сделали. Однако в целом я действительно нахожу достаточно высокую степень консенсуса", - добавил спецпредставитель США.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года и был завершен к началу сентября. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул.