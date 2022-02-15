Замгоссекретаря США обсудила с европейскими коллегами ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила деэскалацию украинского кризиса с генеральным секретарем МИД Франции Франсуа Делатром, статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарем МИД Италии Этторе Франческо Секуи и заместителем главы МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Соответствующее заявление было распространено во вторник пресс-службой Госдепартамента.

"Стороны обсудили свои продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на то, чтобы призвать Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии", - говорится в сообщении. Участники переговоров также подтвердили "свою готовность наложить быстрые и серьезные издержки на Российскую Федерацию в ответ на любые военные действия против Украины".

Кроме того, Шерман подчеркнула, что "Украина по-прежнему обладает постоянной и непоколебимой поддержкой Соединенных Штатов в отношении ее суверенитета и территориальной целостности".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.