Байден в своем выступлении не будет объявлять о новой политике по Украине

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в своей ожидающейся во вторник речи, посвященной Украине, не будет объявлять о какой-либо новой политике, а расскажет о текущей ситуации в этой стране, а также о действиях, которые Вашингтон готов предпринять. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент в своей речи представит последние данные по событиям, связанным с Украиной, он не будет объявлять о новой политике", - заявила Псаки. "Он будет говорить о ситуации на месте, шагах, которые мы предприняли, действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что стоит на кону для США и всего мира, а также о том, как это может повлиять на ситуацию у нас в стране", - добавила представитель президента.