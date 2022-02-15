Премьер Израиля встретился с кронпринцем Бахрейна

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в рамках своего первого визита на Бахрейн встретился во вторник с премьер-министром островного государства наследным принцем Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Я приехал из Израиля с духом доброй воли, сотрудничества, сплоченности перед лицом общих вызовов, и я думаю, что наша цель в ходе этого визита заключается в том, чтобы превратить [мир] между правительствами в мир между людьми, преобразовать его от церемоний к сути", - отметил Беннет перед началом переговоров с кронпринцем Бахрейна. По мнению главы израильского кабмина, укрепление отношений двух стран в сфере высоких технологий, в торговле, сельском хозяйстве и во многих других областях позволит "вместе совершать великие дела".

Премьер-министр Бахрейна со своей стороны подчеркнул, что "мир должен быть стремлением всех ответственных народов". "Не то чтобы между нашими странами когда-либо была война, но отношения не были на уровне, который можно было бы считать нормальным", - указал он, добавив, что для того, чтобы увидеть "более широкий Ближний Восток", свободный от конфликтов, основанный на принципах взаимоуважения и взаимной ответственности за безопасность, следует делать больше, чтобы лучше узнать друг друга и упрочить "Авраамовы соглашения".

Беннет прибыл на Бахрейн в понедельник с первым в истории официальным визитом. Во вторник глава израильского правительства провел встречи с лидерами еврейской общины Бахрейна, командующим Пятым флотом США вице-адмиралом Брэдом Купером, а также с главой МИД королевства Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни и рядом других министров.

В начале февраля с историческим визитом Бахрейн посетил министр обороны Израиля Бени Ганц. В ходе поездки Ганц и его бахрейнский коллега Абдалла бен Хасан ан-Нуайми подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в области разведки и взаимодействия в военной и промышленной сферах. В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название "Авраамовы соглашения", у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.