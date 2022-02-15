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Глава МИД Франции назвал возможное признание ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Жан Ив Ле Дриан заявил, что это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Возможное признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России стало бы посягательством на суверенитет Украины. Такое мнение озвучил во вторник министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) республики.

"Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины", - сказал он.

Госдума во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту по поводу признания ДНР и ЛНР будет направлен сразу главе государства.

Теги
УкраинаФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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