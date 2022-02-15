Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил во вторник по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

"[Они] продолжили обмен мнениями и оценками относительно обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе", - говорится в сообщении. Милли также "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - добавил в своем заявлении Батлер.

Предыдущий телефонный разговор Милли с Залужным состоялся в понедельник, 14 февраля. Тематика беседы была аналогичной.