Глава МИД ЛНР заявил о деградации мирного процесса по вине Киева

ЛУГАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) отмечает значительную деградацию мирного процесса в Донбассе по вине Киева, который за последний год дезавуировал ранее достигнутые договоренности. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего в связи с годовщиной вступления в силу 15 февраля 2015 года Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"Деструктивная и непоследовательная позиция Киева - основная причина, по которой всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта, предполагаемое документом при добросовестном его исполнении, за семь лет так и не состоялось", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном на сайте МИД ДНР. "Говорить о каких-либо подвижках в переговорном процессе сегодня не только не приходится, но и можно отметить его значительную деградацию, - подчеркнул представитель республики на переговорах в Минском формате. - За последний год Киев не сделал ни одного шага в сторону выполнения Минских соглашений, при этом дезавуировав даже те немногочисленные договоренности, которые были достигнуты ранее".

"Откровенный саботаж Украины продолжается и на политическом треке, - заявил глава МИД ДНР. - При этом ключевая проблема, блокирующая переговорный процесс и принятие конкретных решений по мирному урегулированию конфликта, состоит в том, что официальные лица Украины, - представители Офиса президента, МИД, СНБО публично отрицают необходимость прямого диалога с республиками [Донбасса]".

Глава МИД ЛНР отметил, что Киев систематически устраивает вооруженные провокации на линии соприкосновения. Украина уже более года блокирует работу координационного механизма по предотвращению нарушений перемирия, напомнил он. "При этом судьба мирного населения киевский режим мало волнует", - добавил Дейнего. Командование Вооруженных сил Украины дезавуировало ранее достигнутую договоренность, запрещающую командирам на местах открывать огонь без санкции вышестоящих инстанций.

Переговоры на гуманитарном треке также загнаны в тупик украинской стороной, продолжил Дейнего. Он напомнил, что украинская сторона на протяжении двух лет не выполняет свои обещания о процессуальной очистке (снятии обвинений с пленных и заключенных, переданных республикам Донбасса), блокируя возможность дальнейших обменов удерживаемыми лицами. Киев разрушила процесс предоставления гарантий безопасности для проведения работ у линии соприкосновения, захватив 13 октября прошлого года наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), добавил Дейнего.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе "Украина будет вынуждена исполнять Минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями", - добавил он.