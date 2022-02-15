Глава Минфина США обсудила с коллегой из Нидерландов возможные санкции против России

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник обсудила с вице-премьером и министром финансов Нидерландов Сигрид Каг возможные экономические меры в отношении РФ в случае ее "вторжения" на Украину. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба американского Минфина.

"Министр Йеллен приветствовала тесную координацию между ЕС и США в разработке жестких ответных экономических мер на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину", - утверждается в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили борьбу с пандемией и вопросы глобального налогообложения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.