Штайнмайер: отвод части войск РФ от Украины стал бы позитивным сигналом для переговоров

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Отвод части российских войск от границ с Украиной стал бы позитивным сигналом для продолжения переговоров. Такое мнение во вторник высказал находящийся в Риге с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции по итогам встречи с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

"Серьезные переговоры, а не язык оружия, являются единственным успешным путем, который обещает успех и сбалансирование интересов", - сказал он. "Очевидно, нам потребуется выдержка и терпение. Если Россия хочет вести переговоры, то нам нужны четкие и заслуживающие доверия сигналы о деэскалации после того, как к западным границам России было стянуто столько вооруженных сил", - указал он.

В связи с сообщениями о возвращении части российских войск с учений президент Германии подчеркнул, рассуждая при этом об отводе якобы сосредоточенных у границ с Украиной сил: "Мы не знаем, произойдет ли это и в каком объеме". "Если бы это произошло, это послужило бы позитивным сигналом и сделало бы возможными переговоры, которые абсолютно необходимы. Многие люди в Европе, не только в Восточной Европе, надеются, что такие сигналы будут", - отметил Штайнмайер.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

Мнение Латвии

Президент Латвии со своей стороны подчеркнул, что после переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца из Москвы пока поступают "противоречивые сигналы". "Мы пока не можем сказать, каким будет результат переговоров, но, возможно, в Москве начались известные процессы, а именно, принесет ли агрессия то, чего Россия хочет добиться. Поэтому очень важно единство Запада, НАТО и ЕС. Мы с президентом Германии согласны в том, что агрессию необходимо предотвратить", - утверждал Левитс.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.