Глава Минобороны Украины обсудил с британским коллегой его визит в Москву

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом итоги его визита в Москву и согласовал с ним позиции в преддверии заседания НАТО 17 февраля.

"Очень информативная дискуссия с коллегой Беном Уоллесом. Мы обменялись мнениями по итогам его визита в Москву и моего звонка министру обороны Белоруссии. Наши позиции были согласованы перед заседанием Североатлантического совета 17 февраля. Солидарность и поддержка", - написал он в Twitter.

В Брюсселе 16-17 февраля состоится заседание министров обороны стран альянса. В нем примет участие и Резников.

Встреча глав Минобороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса состоялась 11 февраля в Москве. Министры обсудили гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины. Несмотря на разногласия, Уоллес высказался за укрепление каналов связи с Россией и серьезно воспринял слова Шойгу об отсутствии у Москвы планов "вторгаться на Украину".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.