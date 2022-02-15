Компартия Греции осудила предоставление баз для переброски войск НАТО к границам России

АФИНЫ, 15 февраля. /ТАСС/. Компартия Греции осуждает предоставление Афинами военных баз и портов для переброски войск НАТО и США к границам России. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в греческом парламенте. Он выступил во время проходящих дебатов по представленному Министерством национальной обороны Греции законопроекту "Об укреплении обороноспособности страны", который касается трех контрактов на приобретение у Франции шести дополнительных истребителей Rafale, фрегатов Belharra и торпед для греческих подводных лодок.

Куцумбас сказал, что, несмотря на заявления греческих официальных лиц, что Греция является силой мира и стабильности, которая стремится к деэскалации напряженности в Украине, на самом деле происходит прямо противоположное. "Когда американо-натовские войска, концентрирующиеся у российских границ, проходят через [порт греческого города] Александруполис, когда среди военных баз, окружающих Россию, выделяются базы Греции, когда стратегические бомбардировщики США в Черном море летали под прикрытием греческих истребителей, тогда речь идет не о деэскалации, а об эскалации напряженности, к которой вы также приложили руку, если не сказать что-то похуже", - сказал лидер Компартии, обращаясь к депутатам от правящей партии "Новая демократия". "Вы прекрасно знаете, что наша страна, таким образом, становится "палачом" других народов и в то же время может быть жертвой, поскольку она попадает под прицел возможных ответных мер, о чем россияне и предупреждали, очень конкретно говоря об Александруполисе", - сказал генсек.

Требования России о гарантиях безопасности

Руководитель Компартии сказал, что Соединенные Штаты и другие евроатлантические силы утверждают, что речь идет о праве Украины выбирать своих союзников и защищать свою территориальную целостность, которой угрожает "российская агрессивность". "Россия же подчеркивает, что речь идет не просто об Украине, а об гарантиях безопасности для самой РФ. Она считает, что интеграция Украины в НАТО, передача систем противоракетной обороны Румынии и Болгарии нарушают "баланс" [сил] в регионе", - сказал он.

Куцумбас отметил, что компартия проголосует против приобретения Грецией истребителей Rafale и фрегатов Belharra, она не будет голосовать против только покупки торпед для уже имеющихся на вооружении подлодок. "Эта позиция КПГ идет рука об руку с борьбой за освобождение страны от империалистических планов, за неучастие в агрессивных военных учениях НАТО и в окружении России. Мы за то, чтобы не ратифицировать новое греко-американское [оборонное] соглашение и любое соглашение, связывающее народ и страну с опасными империалистическими планами, чтобы закрыть [военные] базы смерти тут и прямо сейчас", - сказал лидер Компартии Греции.

В свою очередь министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос ответил, что "использование порта Александруполис вооруженными силами США является частью положений соглашения о взаимной обороне, подписанного с США".

Военное сотрудничество с США и Францией

5 октября 2019 года Греция и США внесли изменения в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. По сведениям греческой газеты "Ризоспастис", через порт Александруполиса в конце прошлого года проходила масштабная операция по переброске американской военной техники, включая боевые вертолеты и танки, для отправки в Болгарию и Румынию по железной и автомобильным дорогам.