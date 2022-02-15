Большинство членов ВГС Ливии поддержали Башагу в качестве нового премьера страны

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Более половины членов Высшего государственного совета (ВГС) Ливии выразили свою поддержку Фатхи Башаге, который на прошлой неделе был избран Палатой представителей (постоянным парламентом) в качестве нового премьер-министра страны. Об этом сообщил во вторник местный информационный портал Al-Marsad.

По его данным, 74 члена из 145-местного ВГС в своем заявлении указали на то, что "решения, принятые парламентом, были основаны на официальных договоренностях между двумя политическими органами".

Между тем, как уточняет портал, 54 члена ВГС, напротив, выразили поддержку председателю Правительства национального единства Ливии Абдель Хамиду Дбейбе, который отверг принятые законодательным органом решения. Кроме того, они призвали назначить всеобщие выборы, которые изначально должны были пройти еще в минувшем декабре, на июль текущего года.

10 февраля Палата представителей Ливии избрала нового премьера, поручив ему в течение двух недель сформировать свой кабмин. Им стал экс-глава МВД в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа (ныне распущено) Башага, который ранее баллотировался на так и не состоявшихся пока президентских выборах. Его назначение, которое поддержала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, уже спровоцировало очередной внутренний конфликт, который грозит вновь привести к двоевластию и перерасти в вооруженное противостояние.

Дбейба уже неоднократно предупреждал, что не собирается складывать полномочия и передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов, дата которых еще не определена. В понедельник он сообщил о создании комитета во главе с министром юстиции, который сформирует независимую национальную юридическую группу для разработки законопроекта о выборах с тем, чтобы в июне нынешнего года перезапустить избирательный процесс в стране.