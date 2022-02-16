Министры обороны НАТО обсудят сдерживание РФ и самый острый кризис безопасности а Европе

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО проведут 16-17 февраля плановую встречу в Брюсселе, даты которой были объявлены еще в прошлом месяце. Они обсудят сдерживание России, включая развертывании новых сил у ее границ, ситуацию вокруг Украины, которую генсек НАТО квалифицировал, как самый серьезный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия, а также вновь рассмотрят требования США о дальнейшем увеличении оборонных бюджетов всех остальных государств НАТО. По оценкам альянса с 2014 года страны НАТО за исключением США уже увеличили свои военные бюджеты на $270 млрд.

Помимо этого министры проведут встречу с главами оборонных ведомств Грузии и Украины и выразят этим странам и их территориальной целостности свою искреннюю поддержку, поддержат процесс демократических реформ там и обсудят вопросы практического взаимодействия.

Осторожный оптимизм

Выступая на пресс-конференции во вторник, в преддверии министерской встречи, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО с осторожным оптимизмом оценивает сигналы Москвы о продолжении дипломатических усилий по ситуации вокруг Украины. "Поступают сигналы из Москвы, что дипломатия должна продолжаться. Это дает поле для осторожного оптимизма. Но до сих пор мы не видели никаких признаков деэскалации непосредственно на Украине", - отметил генсек, добавив, что НАТО пока не видит этих признаков даже после объявления России о завершении учений.

Столтенберг сообщил, что в ситуации на российско-украинской границе альянс хочет видеть не только отвод личного состава ВС России, но и вывод тяжелой техники. "То, что нам необходимо увидеть, - это фактический отвод не только войск, но и тяжелых вооружений", - отметил генсек.

Размещение сил НАТО

При этом НАТО, в свою очередь, рассматривает возможность продолжительного размещения сил в Восточной Европе и ожидает долгосрочные последствия из-за ситуации вокруг Украины. "НАТО - оборонительный союз. Мы увеличили наше присутствие с 2014 года после незаконной аннексии Крыма и из-за усилий России дестабилизировать Украину, в частности поддержкой сепаратистов в Донбассе. Это привело к усилению нашего присутствия на востоке. И в последние недели и месяцы мы увидели большие вызовы около Украины, мы оценим необходимость сохранять (усиленное присутствие - прим. ТАСС)", - утверждал он.

Он также подтвердил, что Франция намерена возглавить новую боевую группу НАТО, численностью до тысячи человек, которая будет развернута на постоянной основе в Румынии, в дополнение к аналогичным соединениям в Польше и странах Прибалтики.

Про Черное море

Генсек НАТО сказал, что министры обороны стран альянса обсудят 17 февраля с коллегами из Грузии и Украины ситуацию в регионе Черного моря. "Мы проведем в четверг заседание с коллегами из Грузии и с Украины, чтобы обсудить ухудшение ситуации в регионе Черного моря. Ожидаю, что министры подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран", - сказал он.

По словам генсека, проведение заседаний с Тбилиси и Киевом является "знаком ценного партнерства" с двумя странами. Столтенберг отметил, что альянс продолжит оказывать им помощь - как политическую, так и практическую.

На вопрос журналистов о том, пригласит ли НАТО лидеров Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде в июне, Столтенберг ответил: "Пока преждевременно говорить о возможных форматах саммита в Мадриде в июне".

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, навязанный Украине и Грузии выбор в пользу НАТО и Европейского союза обусловлен стремлением Запада оторвать их от России и установить над ними внешнее управление.

Возможное признание Россией ДНР и ЛНР

Генсек альянса подчеркнул, что потенциальное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет противоречить Минским соглашениям.

"Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, - сказал он. - Такое признание также станет нарушением международных норм. Помимо этого, оно станет нарушением Минских соглашений".

Ситуация вокруг предложений РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым полученные ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Министр доложил главе государства о содержании этих посланий, отметив, что по ключевым озабоченностям Москвы Вашингтон и Брюссель дали отрицательный ответ, который Россию удовлетворить не может. При этом министр назвал конструктивной часть ответов. Речь идет о конкретных мерах в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целом ряде предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности.

США и НАТО 26 января передали РФ письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Вопрос Крыма

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт и не подлежит обсуждению.