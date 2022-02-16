Главы внешнеполитических ведомств Британии, США, ФРГ и Франции обсудили тему Украины

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс провела во вторник телефонные переговоры со своей германской коллегой Анналеной Бербок, госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в рамках которых обсуждалась ситуация вокруг Украины.

"Вместе с нашими партнерами мы занимаем единую позицию и согласны с тем, что любое вторжение [на Украину] было бы огромной стратегической ошибкой с серьезными последствиями для российского правительства", - сообщила Трасс в Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.