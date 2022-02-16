Педерсен обсудит в Дамаске срок проведения раунда Конституционного комитета Сирии

БЕЙРУТ, 16 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится в среду в Дамаске с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом. Как сообщил телеканал AlHadath, норвежский дипломат обсудит с главой сирийского МИД перспективы созыва седьмого раунда Конституционного комитета Сирии (ККС) в Женеве. По его информации, проведение встречи делегаций сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества ранее планировалось в начале февраля 2022 года.

Шестой раунд заседаний малой (редакционной) группы ККС состоялся в октябре прошлого года и завершился безрезультатно. Как признал Педерсен, "между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы".

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов).

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в Основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.