Суннитское движение не будет выдвигать кандидатов на выборах 15 мая в Ливане

БЕЙРУТ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Общественно-политическое движение "Аль-Мустакбаль", выражающее интересы суннитской общины Ливана, не будет выдвигать кандидатов на предстоящих 15 мая парламентских выборах. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС заместитель руководителя движения, депутат Мустафа Аллюш.

"Мы подчинимся решению, принятому лидером "Аль-Мустакбаль", экс-премьером Ливана Саадом Харири, который приостановил свою политическую деятельность и не будет баллотироваться на выборах", - сказал он.

Аллюш не исключил, что ряд активистов движения, которое находилось у власти с 1990-х годов, примет участие в выборах как независимые кандидаты или возможно блокируются с другими партиями и войдут в альянсы. "Руководство "Аль-Мустакбаль" не будет этому препятствовать, но тот, кто решит баллотироваться, должен покинуть ряды движения, - отметил политик. - Кроме того, он не имеет права использовать в своей предвыборной кампании наши лозунги и символику". Сам Аллюш представляет сейчас в однопалатном парламенте суннитскую общину северного ливанского города Триполи.

Заместитель руководителя "Аль-Мустакбаль" подчеркнул, что его движение не будет поддерживать никакие другие политические силы на выборах. "Наша предвыборная машина не будет включена и не будет ни на кого работать, мы вышли из игры", - указал он.

Аллюш выразил сомнение по поводу появившейся информации о том, что Баха Харири, старший брат лидера "Аль-Мустакбаль", может заменить его и стать суннитским лидером. "Баха известен как бизнесмен, но он - не политическая фигура на ливанской арене, - сказал Аллюш. - Чтобы участвовать в выборах, ему нужно быть сейчас среди избирателей".

24 января экс-премьер Ливана Саад Харири, который трижды возглавлял коалиционные правительства республики - в 2009-2011 годах, в 2016-2018 годах и с января по октябрь 2019 года, заявил, что покидает политическую сцену. Он пояснил, что "не видит никаких позитивных перспектив в условиях, когда Ливан находится под иранским доминированием". По мнению суннитского политика, сейчас "происходит развал государства, усиливается межконфессиональное противостояние и раскол в обществе". Спикер парламента Набих Берри и председатель центристской Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат пытались уговорить Харири пересмотреть свое решение прервать участие в политической жизни. Однако их попытка не имела успеха. Джумблат, комментируя шаг Харири, заявил, что уход со сцены лидера "Аль-Мустакбаль" развяжет руки шиитской партии "Хезболлах", которую поддерживает Иран.