Госсекретарь США на встрече с премьером Албании поддержал вступление страны в ЕС

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся в американской столице во вторник встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой выразил поддержку вступлению этой страны в ЕС. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен подчеркнул, что "США поддерживают вступление Албании в ЕС и ее региональную экономическую интеграцию". Он также напомнил о необходимости "проведения реформы системы правосудия и борьбы с коррупцией" в стране.

Руководитель внешнеполитического ведомства США выразил признательность властям Албании за то, что они предоставили убежище эвакуированным афганцам. "Госсекретарь отметил наше тесное сотрудничество в НАТО и в Совете Безопасности ООН, а также выразил признательность премьер-министру Раме за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", - говорится в документе.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран не определены возможные сроки вхождения в объединение.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.