Австралия призывает продолжать с Россией дипломатический диалог на высоком уровне

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Австралия надеется, что военного конфликта на российско-украинской границе не будет, а консолидированные усилия США и их партнеров помогут избежать угроз суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн во вторник в эфире телеканала 7NEWS.

"Имеется достаточно информации, которая беспокоит нас в связи с военной активностью России [на границе с Украиной], и мы настоятельно призываем к деэскалации и продолжению дипломатического диалога на высоком уровне", - сказала Пейн. По словам министра, она уверена в способности США и других западных стран "убедить Россию воздержаться от каких-либо односторонних действий в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Пейн также отметила, что Австралия работает с партнерами над возможными санкциями в отношении РФ в случае ее агрессии в отношении Украины. При этом она надеется, что "необходимости в этом не возникнет и конфликта не будет".

Министр напомнила, что власти Австралии рекомендовали гражданам страны, находящимся на территории Украины, немедленно покинуть ее, используя для этого любую возможность. Также Австралия существенно сократила свое дипломатическое присутствие в Киеве. "Кроме того, мы временно перенесли консульские учреждения во Львов, как сделали некоторые наши партнеры", - уточнила она.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.