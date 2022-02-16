СМИ: современная Россия является одной их самых боеспособных военных держав мира

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Современная Россия, вложившая в модернизацию своих вооруженных сил миллиарды долларов, стала одной из самых боеспособных держав мира, накопив наибольший военный потенциал со времен распада СССР. С таким утверждением в среду выступила австралийская газета The Australian, ссылающаяся на местных военных экспертов и аналитические материалы Международного института стратегических исследований, опубликованные в его ежегодном бюллетене "Военный баланс".

Газета отмечает, что военная и оборонная промышленность РФ пострадали в начале 1990-х, но после конфликта с Грузией в 2008 году власти страны вложили значительные средства в модернизацию и переоснащение своих вооруженных сил, "полностью обновив танковый парк и тяжелые артиллерийские системы, а также преобразовав военно-морские силы". "Данные, опубликованные Международным институтом стратегических исследований в 2022 году, свидетельствуют о том, что военный бюджет России [в 2021 году] составил не менее $62,2 млрд, <…> и больше на оборону потратили только США ($754 млрд), Китай ($207,3 млрд) и Великобритания ($71,6 млрд)", - указывает The Australian.

По оценкам издания, вооруженные силы России сейчас "мало чем напоминают армию, которая воевала в 2008 году в Грузии". Основной состав ВС РФ - это профессиональные солдаты, служащие по контракту, а оружие, в том числе ядерный арсенал, "в целом более технологичное и современное". "У России есть эффективные мобильные системы противовоздушной обороны и современные военно-воздушные силы. Возможно, в модернизации армейской техники был достигнут меньший прогресс, но возможности наземного маневрирования российских войск, тем не менее, значительно превосходят военные возможности других стран", - отмечает газета.