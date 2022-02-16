Politico: США не согласовали с союзниками вопросы о возможных санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона ряд вопросов, касающихся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники американская газета Politico .

Как констатирует издание, Байден заявляет, что Запад "готов дать решительный ответ" России при указанном развитии событий. "Однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, насколько жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить, - отмечается в публикации. - Продолжающиеся консультации - как трансатлантические, так и между европейскими странами - свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут "незамедлительные", "жесткие" и "единообразные" меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее".

По сведениям издания, "у должностных лиц по обе стороны Атлантики" нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против РФ в случае "вторжения". "Однако по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно", - говорится в публикации. В ней отмечается, что "санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС". Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции "могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией".

По словам источника издания из числа европейских дипломатов, сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций. Как уточнил источник, "к примеру, пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом" для принятия указанных мер.

В материале также отмечается, что в понедельник помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал в закрытом режиме американских законодателей о том, как идет подготовка санкций. Салливан, в частности, отметил, что некоторых из союзников Вашингтона в этом вопросе "требуется постоянно уговаривать, особенно Германию".

Позиция РФ

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.