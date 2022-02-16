В ЛНР заявили о размещении ВСУ 22 танков вблизи линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики разместили 22 танка Т-72 вблизи поселка Подлесное недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в среду в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что за прошедшие сутки, по данным наблюдателей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные дважды производили обстрелы.

"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, - добавили в Народной милиции. - Так, в районах населенных пунктов Михайловка и Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотными летательными аппаратами миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанных районах военной техники".