Глава Евросовета призвал РФ предпринять конкретные шаги по деэскалации вокруг Украины

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Москву предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины. Россия дала сигнал, что открыта к дипломатии в том, что касается ситуации вокруг Украины, теперь нужно предпринять конкретные шаги по деэскалации, заявил Мишель, выступая в среду в Европарламенте.

"В последние два дня Россия дала сигнал, что может быть открыта к дипломатии, и мы призываем РФ предпринять конкретные и видимые шаги в направлении деэскалации, поскольку именно это является условием для открытого политического диалога", - отметил Мишель.