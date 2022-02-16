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Глава МИД Белоруссии считает, что площадки ОБСЕ и ООН превратились в "поле битвы"

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает важным проведение в рамках ОБСЕ встречи глав государств по восстановлению уровня доверия.

"Она бы привела к восстановлению определенного уровня доверия между странами, которые сейчас поделены на "наши" и "не наши", - сказал министр в среду на пресс-конференции. Он выразил уверенность в том, что только через диалог можно решать все вопросы.

Глава МИД Белоруссии считает, что площадки ОБСЕ и ООН превратились в "поле битвы", минимальные точки для диалога сократились.​​​​​​​

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