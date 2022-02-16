Литва у границы с Белоруссией проводит учения сил быстрого реагирования

ВИЛЬНЮС, 16 февраля. /ТАСС/. Национальные учения подразделений, входящих в боевую группу сил быстрого реагирования, проходят на юге Литвы у границы с Белоруссией. Об этом в среду сообщило командование армии балтийской республики.

"Военнослужащие батальона имени великой княгини Бируте и приписанные к силам быстрого реагирования подразделения с мест постоянной дислокации переместились для учений в Алитусский и Варенский районы (граничат с Белоруссией - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это произошло на текущей неделе, однако конкретная дата не указывается. "Более 700 военнослужащих с военной техникой отрабатывают процедуры патрулирования и другие операции. Учения продлятся до конца февраля", - сообщило командование.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Протяженность границы Литвы и Белоруссии составляет около 680 км.