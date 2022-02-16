Партия Порошенко потребовала санкций против депутатов Госдумы за идею признать ДНР и ЛНР

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием принять меры для введения персональных санкций в отношении депутатов Госдумы, проголосовавших накануне за обращение к российскому лидеру Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила председатель парламентской фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в среду с трибуны Верховной рады.

"Сегодня мы обращаемся к Зеленскому [с требованием] немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и ввести персональные санкции против каждого депутата Госдумы, который поддержал то обращение относительно так называемого признания ЛДНР, и обратиться к нашим международным партнерам относительно санкций", - заявила Геращенко.

Кроме того, она от имени "Европейской солидарности" потребовала от главы Верховной рады Руслана Стефанчука "немедленно обратиться ко всем парламентским ассамблеям о невозможности присутствия там российских делегаций". Свои инициативы политическая сила пояснила тем, что расценивает прошедшее накануне голосование Госдумы как выход Москвы из минских соглашений, где Россия выступает посредником, в одностороннем порядке.

Ранее Стефанчук заявил, что Рада будет инициировать вопрос санкций против депутатов Госдумы из-за решения по ДНР и ЛНР. "Как член Совета национальной безопасности и обороны я буду предлагать такое решение СНБО. Также мы будем обращаться к нашим зарубежным коллегам, чтобы они рассмотрели вопрос наложения персональных санкций на каждого депутата российской Думы, проголосовавшего за это решение", - пообещал глава украинского парламента.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.