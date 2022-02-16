В провинции Афганистана неизвестные напали на автомобиль талибов

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. В провинции Каписа в восточной части Афганистана неизвестные напали на автомобиль родственников одного из бывших командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в среду на своей странице в Twitter назначенный талибами заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

По его словам, в результате нападения погибли пять человек, включая двоих талибов. Ведется расследование произошедшего, задержаны двое подозреваемых в причастности к атаке.

Муджахид назвал инцидент происками врагов талибов, стремящихся подорвать стабильность в Афганистане.

После объявления Вашингтоном весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).