Флаг Маврикия подняли над одним из спорных с Великобританией островов Чагос

ПРЕТОРИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный флаг Маврикия был поднят на одном из островов контролируемого Великобританией архипелага Чагос в центральной части Индийского океана. Об этом сообщил в среду новостной портал Africanews.

Флаг был поднят 14 февраля на атолле Перос-Баньос экспедицией с участием официальных лиц Маврикия, отмечает электронное издание. Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот назвал произошедшее событие "историческим и волнующим". "Если Великобритания снимет наш флаг, то это станет провокацией", - подчеркнул премьер.

Атолл Перос-Баньос необитаем с тех пор, как британские власти выселили около шести десятилетий назад всех коренных жителей архипелага. Экспедиция с Маврикия, посетившая Перос-Баньос, вела научные исследования в этой части Индийского океана.

Состоящий из семи атоллов и более 60 островов архипелаг Чагос в центре Индийского океана входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания отделила Чагос от Маврикия. Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага - Диего-Гарсиа - и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

На протяжении долгих лет бывшие жители Чагоса добиваются права на возвращение. Однако в 2016 году МИД Великобритании продлил договор аренды с США до 2036 года и заявил, что изгнанные островитяне не смогут вернуться на родину.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился того, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Решение инстанции не является юридически обязывающим, однако имеет определенный вес в международном праве. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия, в мае того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о возвращении стране островов Чагос в течение шести месяцев. Лондон игнорирует эти решения и заявляет, что не признает суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос.