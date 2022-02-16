Постпред Украины при ООН обратился к Гутерришу из-за решения Госдумы о ДНР и ЛНР

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к главе организации Антониу Гутерришу в связи с постановлением Госдумы об обращении к президенту России Владимиру Путину для признания республик Донбасса. Об этом в среду сообщило украинское представительство при ООН.

"Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю ООН и членам ООН по поводу одобрения Госдумой обращения к российскому президенту о признании временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей так называемыми независимыми республиками", - говорится в сообщении представительства на странице в Twitter.

В комментарии агентству Укринформ Кислица пояснил, что Киев в случае признания Москвой ДНР и ЛНР расценит это как сознательный выход РФ из минских соглашений и нанесение вреда политико-дипломатическому урегулированию в Донбассе.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства. Президент России, комментируя это обращение Госдумы, заявил, что для решения проблем Донбасса необходимо сделать все, но в первую очередь исходить следует "из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений". Он добавил, что депутаты, принимая решения, ориентируются на мнение россиян, подавляющее большинство которых сочувствует жителям Донбасса и надеется, что ситуация там изменится в лучшую сторону.