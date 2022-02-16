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Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины "остаются открытыми"

Как заявил генсек альянса, Украина сама должна решать, куда она хочет вступить

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина имеет право сама решать, вступать ей в альянс или нет, и что организация не пойдет на компромиссы по своим ключевым принципам. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

"Двери НАТО [для Украины] остаются открытыми. Украина сама должна решать, куда она хочет [вступить]", - сказал генсек. "Россия не имеет права вето, когда речь заходит о кандидате на вступление в НАТО", - подчеркнул он. "Мы никогда не пойдем на компромиссы, если вопрос касается основополагающих принципов", - добавил Столтенберг.

Теги
УкраинаСШАГерманияРоссияСтолтенберг, Йенс
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