Президент Казахстана в интервью расскажет о причинах и последствиях массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое покажут 17 февраля на национальном телеканале "Казахстан", расскажет о причинах и последствиях прошедших в январе массовых беспорядков. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами", - написал Уали на своей странице в Instagram.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.