В Лондоне начали расследование против связанного с принцем Чарльзом саудовского бизнесмена

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Скотленд-Ярд инициировал расследование обстоятельств получения предпринимателем из Саудовской Аравии, предположительно Махфузом Мареем Мубараком бен Махфузом, британского подданства и почетных орденов в обмен на пожертвования в благотворительный фонд старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Уэльского Чарльза.

"Это [начало расследования] связано с сообщениями в СМИ, согласно которым одному саудовцу было предложено оказать помощь [фонду] ради получения наград и подданства [Великобритании], - говорится в распространенном в среду заявлении правоохранительных органов британской столицы. Отмечается, что сотрудники полиции обратились в благотворительный фонд Его Высочества (Prince’s Foundation), чтобы ознакомиться с результатами внутреннего расследования о способах привлечения средств, проводимого организацией на фоне скандальных публикаций в прессе. При этом имя бизнесмена, который может быть причастным к подозрительным операциям, лондонская полиция не раскрывала.

"Фонд предоставил ряд имеющих отношение к делу документов. Они были изучены вместе с остальной информацией. После анализа материалов было принято решение о начале расследования", - сказано в заявлении Скотленд-Ярда. Подчеркивается, что на настоящий момент в рамках процедуры выяснения обстоятельств произошедшего не были проведены задержания и допросы лиц, которые могут быть причастны к сомнительным сделкам.

Причина расследования

В сентябре 2021 года газета The Sunday Times проинформировала, что саудовский бизнесмен Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи в обмен на пожертвования в размере £1,5 млн (около $2 млн по текущему курсу). По сведениям издания, ключевую роль в этом мог сыграть ближайший член окружения наследника британского престола принца Чарльза Майкл Фосетт. Ранее он исполнял обязанности камердинера принца, а в последние годы занимал пост исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества, однако из-за разгоревшегося скандала временно покинул эту должность.

Согласно данным газеты, Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз с 2011 года пытался получить британский паспорт и обзавестись почетным титулом, чтобы облегчить эту задачу. Фосетт якобы обещал, что бизнесмен сможет стать офицером ордена Британской империи (четвертая по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании) в обмен на щедрые пожертвования. Сообщается, что предприниматель перевел более £1,5 млн на ремонт двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций, а также в другие проекты фонда Его Высочества. Предполагается, что представить бизнесмена к награде по рекомендации советников принца помогали британский МИД и посольство королевства в Эр-Рияде.

В 2016 году Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз стал почетным командором ордена Британской империи. Это третья степень награды, еще не дающая права на рыцарский титул. В Букингемском дворце в ходе частной церемонии он получил награду из рук принца Чарльза. Она была присвоена ему королевой Елизаветой II "за заслуги перед благотворительными организациями Соединенного Королевства".

Реакция сторон

Представители бизнесмена ранее отрицали, что он вел переговоры о покупке титула, и настаивали на том, что он - известный филантроп и жертвует деньги различным организациям. Пресс-служба Кларенс-хауса - официальной резиденции принца Уэльского - в среду сообщила, что наследник британского престола "не имел никакого представления о приписываемом предложении относительно наград или британского подданства на основе пожертвований в благотворительные фонды".

В свою очередь в фонде Его Высочества указали, что не намерены комментировать начало расследования полиции. При этом, согласно агентству Пи-эй, организация активно сотрудничает с органами правопорядка по этому делу.