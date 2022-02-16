Белорусский военный атташе на Украине побывал на учениях "Метель-2022"

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии на Украине полковник Игорь Шматок принял участие в Дне почетных гостей в рамках учения "Метель-2022", которое проходит на территории Украины. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Данный шаг осуществлен в рамках договоренностей белорусского и украинского оборонных ведомств, направленных на повышение транспарентности и доверия между двумя соседними государствами и снижение градуса напряженности в регионе", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее военный атташе посольства Украины в Минске был приглашен для наблюдения за белорусско-российскими учениями "Союзная решимость - 2022", которые проходят в Белоруссии.