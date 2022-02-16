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Глава МИД Кувейта избежал вотума недоверия в парламенте

Ахмеду Насеру ас-Сабаху предъявили обвинения в растрате и неэффективной работе

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Национальное собрание Кувейта не вынесло вотума недоверия министру иностранных дел Ахмеду Насеру ас-Сабаху в связи с обвинениями в растрате и неэффективной работе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице парламента в Twitter.

"Национальное собрание отказалось выносить вотум недоверия министру иностранных дел, государственному министру по делам кабинета шейху Ахмеду Насеру ас-Сабаху", - говорится в тексте.

Как отмечает информационное агентство KUNA, из 44 присутствовавших на заседании депутатов 23 законодателя высказались против вотума, 21 - за.

Министра обвиняют в растрате государственных средств, неэффективной работе и неспособности защищать интересы страны и ее граждан за рубежом. Ас-Сабах заявил, что инициаторы голосования в парламенте не представили "конкретных фактов и доказательств".

Национальное собрание ранее не смогло вынести вотум недоверия министру обороны Хамаду Джаберу Али ас-Сабаху из-за решения, позволяющего женщинам проходить службу в вооруженных силах, и обвинений в коррупции. Министра заподозрили в том, что он проигнорировал рекомендации аудиторского бюро в отношении закупки по завышенной цене истребителей Eurofighter Typhoon.

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Кувейт
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