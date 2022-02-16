Глава МИД ФРГ ждет от России "конкретных действий" после сообщений об отводе сил

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Объявления о начале отвода российских сил от украинской границы должны быть подкреплены "конкретными действиями". Об этом заявила в среду в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед переговорами с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Эти объявления, если окажутся правдой, были бы положительным сигналом", - сказала она.

Ранее кабмин ФРГ утверждал, что пока не располагает соответствующими подтверждениями.

По словам Бербок, Германия подчеркивает важность мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, не собирается отзывать свой персонал.

"Миссия наблюдателей ОБСЕ играет важную роль, - сказала она. - В такие критичные моменты нам нужна эта миссия, чтобы создавать прозрачность. Мы не просто пытаемся сохранить наш персонал на месте, но и нанять дополнительный персонал".

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.