Депутат Рады заявил, что для единения Украины нужно менять политику, а не вывешивать флаги

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Руководство Украины, которое объявило 16 февраля Днем единения, в действительности не предпринимает никаких шагов для реального объединения страны. Такое мнение высказал в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Павленко.

"Действующая власть пытается прикрыть свои провалы патриотическими флешмобами, потому что на самом деле президент [Украины] Владимир Зеленский и его команда не предпринимали и не предпринимают никаких реальных шагов для объединения Украины и украинцев", - говорится в заявлении Павленко на сайте ОПЗЖ.

Парламентарий подчеркнул, что единение в стране не формируется указами президента, вывешиванием флагов и пением гимна. "Единение страны формируется честной и справедливой социальной политикой, государственной политикой, дающей каждому гражданину Украины уверенность в завтрашнем дне. Старшим она дает уважение и способность себя полноценно чувствовать, самым младшим уверенность, что они добьются успеха здесь, на своей земле, в своей стране; семьям полноценную работу с хорошей оплатой, медицинское обеспечение, образование качественное и конкурентное, рабочее место. Вот что обеспечивает единство", - убежден Павленко.

Политик уверен, что в основе объединения должна лежать грамотная гуманитарная политика - "политика защиты прав и свобод человека, а не наложение санкций на своих граждан через Совет нацбезопасности и обороны и закрытие телевизионных каналов". "Единство для страны - это демократия, свобода слова, верховенство права, когда каждый в суде может доказать свою правоту. Это те вещи, которыми должно заниматься государство, обеспечивая единство всех граждан страны, уверенность, любовь и уважение к своему государству", - подчеркнул депутат.

Павленко констатировал, что действия власти ничего общего с объединением не имеют. "К сожалению, это подмена понятий, демонстрируемая нынешней властью, которая пытается свои провалы прикрыть сине-желтым флагом, дискредитируя таким образом страну и в глазах граждан, и в глазах всего мира", - заявил он. "Объединяться надо, но эта власть показала, что, кроме слов, ничего, никаких действий для единения страны не предприняла", - считает парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля подписал указ о праздновании в стране Дня единения, который должен отмечаться 16 февраля. Это произошло на фоне информационной кампании Запада о том, что якобы "16 февраля станет днем нападения" России. Зеленский призвал в этот день вывесить национальные флаги, надеть сине-желтые ленты и "показать всему миру" единство Украины.

Вторжение, которого нет

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию и даже называют "даты вторжения". В частности, в опубликованном газетой "Политико" материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран называл 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В конце января Зеленский заявлял, что из страны выведено 12,5 млрд долларов после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и ни для кого не представляет угрозы.