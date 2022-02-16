Генсек ООН считает крайне важным партнерство с ОДКБ по стабильности в Афганистане

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество ООН с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и региональными объединениями важно для предотвращения незаконного оборота наркотиков, оружия и терроризма в Афганистане. Об этом генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил в среду на заседании Совета Безопасности.

"Что касается конкретных сфер, которые я хочу затронуть, то это сотрудничество в контексте Афганистана. Гуманитарный кризис в стране усугубляется с каждым днем, - сказал Гутерриш. - Терроризм остается источником постоянной угрозы не только для безопасности Афганистана и региона, но и всего мира".

"Без решительных действий экономический спад, рост безработицы и усугубление гуманитарного кризиса будут подпитывать экстремизм, - отметил генсек ООН. - Угроза нелегального оборота наркотиков и оружия, преступных и террористических сетей возрастает".

По словам генсека, региональное и межрегиональное сотрудничество является особенно важным элементом реагирования. "Тесное сотрудничество между ООН и региональными организациями, включая ОДКБ, будет играть критически важную роль в устранении этих угроз, обеспечении стабильности и в конечном счете спасении жизней", - подчеркнул Гутерриш.