Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение замгенпрокурора ЛНР

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заочно предъявили обвинение заместителю генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ.

"Оперативники Службы безопасности задокументировали факты противоправной деятельности так называемой заместительницы генпрокурора ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. При этом в сообщении СБУ не указаны имя и фамилия замгенпрокурора. Сейчас эту должность занимает Екатерина Стегленко.

Следователи СБУ заочно предъявили ей обвинение и решают вопрос об объявлении ее в общегосударственный розыск.