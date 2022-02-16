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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение замгенпрокурора ЛНР

Следователи СБУ решают вопрос об объявлении замгенпрокурора в общегосударственный розыск

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заочно предъявили обвинение заместителю генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ.

"Оперативники Службы безопасности задокументировали факты противоправной деятельности так называемой заместительницы генпрокурора ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. При этом в сообщении СБУ не указаны имя и фамилия замгенпрокурора. Сейчас эту должность занимает Екатерина Стегленко.

Следователи СБУ заочно предъявили ей обвинение и решают вопрос об объявлении ее в общегосударственный розыск.

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