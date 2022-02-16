МИД: Франция в отличие от США не планирует переводить свое посольство из Киева

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Франция в отличие от Соединенных Штатов не планирует перемещать свое посольство из Киева, где находится основная часть французской диаспоры. Об этом сообщил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в комиссии по иностранным делам Сената (верхней палаты парламента).

"Мы не принимали такого решения, как США, которые перевели свое посольство во Львов", - сказал министр. Он отметил, что "в Киеве находится основная часть французских граждан". "Это около тысячи человек. Мы поддерживаем с ними постоянный контакт", - заверил глава МИД. Он также отметил, что "рейсы авиакомпаний по-прежнему осуществляются на Украину".

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американское посольство переводят из Киева во Львов. Его численный состав был значительно сокращен в предыдущие дни, из посольства в Вашингтон вывезены секретные документы. В Госдепартаменте ранее уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину.