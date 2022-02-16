Венесуэлец Алекс Сааб с 2016 по 2019 год сотрудничал с американскими властями

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Гражданин Венесуэлы Алекс Сааб, ранее экстрадированный в США из Кабо-Верде в связи с обвинениями американских властей в отмывании 350 млн долларов, в 2016-2018 годах сотрудничал с американскими властями и сообщал им сведения о своих коррупционных сделках с венесуэльскими властями. Соответствующие документы суда были рассекречены в среду и размещены в базе суда по Южному округу штата Флорида.

Согласно данным рассекреченных документов, Сааб в 2016 году вступил в контакт с представителями ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США и впоследствии неоднократно передавал им сведения о взятках, которые давал представителям венесуэльских властей, а также о коррупционных схемах, благодаря которым получал правительственные контракты, в частности на строительство доступного жилья. Сааб также неоднократно выводил деньги, полученные в результате коррупционной деятельности, на открытые Управлением по борьбе с наркотиками США счета.

В рамках договоренности с американскими властями Сааб должен был сдаться им во Флориде в 2019 году, однако перестал выходить на связь и в дальнейшем пытался скрыться от американского правосудия, пока в итоге не был задержан в Кабо-Верде и экстрадирован в США.

Дело Сааба

Венесуэлец был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Соединенные Штаты считают, что он занимался отмыванием денег из бюджета Венесуэлы через структуры в США.

Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Власти Венесуэлы выразили протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

В свою очередь Каракас заявил, что приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Сааба. Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.