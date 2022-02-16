Киев обратился в СБ ООН с предложением обсудить инициативу Госдумы о признании ДНР и ЛНР

ТАСС, 16 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Совету Безопасности ООН обсудить обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - написал он в среду на своей странице в Twitter.