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Киев обратился в СБ ООН с предложением обсудить инициативу Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть постановление 17 февраля

ТАСС, 16 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Совету Безопасности ООН обсудить обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - написал он в среду на своей странице в Twitter.

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