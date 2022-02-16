Белый дом не готов заявить, кого считает ответственным за кибератаки на Украине

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Власти США все еще не готовы сказать, кого они считают ответственным за последние кибератаки на Украине. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во вторник Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка. Псаки спросили, считают ли США, что за этими атаками "стоит Россия". "У нас нет новых подробностей касательно атрибуции", - ответила представитель Белого дома, отметив, что установление ответственных за подобные операции требует времени. "Мы также поддерживаем тесный контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы предложить поддержку в расследовании и реагировании на эти инциденты. <...> И я хотела бы вновь отметить, <...> что мы в течение месяцев <...> предупреждали о возможности проведения Россией киберопераций на Украине. <...> Так что мы особенно обеспокоены, но у нас нет ничего нового касательно конкретной атрибуции", - добавила она.

Еще одна журналистка поинтересовалась у Псаки, могут ли США рассмотреть возможность проведения DDoS-атак в отношении РФ в ответ на действия российской стороны. "Я не собираюсь очерчивать или детализировать, какие варианты будут в распоряжении президента [США Джо Байдена]. Он может предпринять любой шаг, как видимый, так и невидимый", - ответила Псаки, вновь подчеркнув, что администрация США пока не сделала официального заявления о том, кого считает ответственным за последние кибератаки на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине.