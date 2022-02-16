Делегация движения "Талибан" встретилась в Катаре с представителями 16 европейских стран

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провела в Катаре встречу с представителями 16 европейских стран, с которыми обсудила несколько актуальных для Афганистана гуманитарных, экономических и других вопросов. Заявление об этом опубликовано в среду в Twitter на странице афганского внешнеполитического ведомства.

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) во главе с министром иностранных дел [во временном правительстве] Амир Ханом Моттаки встретилась сегодня в Дохе с представителями 16 европейских стран. В ходе беседы обсуждались гуманитарная и экономическая ситуация в Афганистане, права человека, <...> вопросы образования, заработная плата учителей и позитивные изменения [в стране], произошедшие за последнее время", - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, на переговорах была затронута тема заморозки $7 млрд активов ЦБ Афганистана в США, указ о которой 11 февраля подписал американский президент Джо Байден. Представители радикалов в очередной раз выразили свое несогласие с решением хозяина Белого дома.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Доху 13 февраля. Радикалы уже провели консультации с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Евросоюза.

С 2013 года в Катаре находится политический офис движения "Талибан". С момента захвата власти в Афганистане в конце лета - начале осени 2021 года делегации радикалов уже несколько раз посещали Доху, где проводили консультации с представителями ЕС, США, Китая, Японии, Великобритании, Италии и ряда других стран, а также международных организаций.