Здание британского МИД в Лондоне подсветили цветами флага Украины в честь Дня единения

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Центральное здание МИД Великобритании, расположенное на улице короля Карла I в Лондоне, подсветили в среду цветами украинского флага по случаю Дня единения в республике. Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Отмечается, что подобная акция была организована "в знак поддержки Украины в связи с продолжающейся агрессивной кампанией России". "Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессивной кампании России. Как свободная демократическая страна в Европе Украина имеет право определять свое будущее без угрозы насильственного вторжения на границе", - говорится в заявлении МИД Великобритании.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.