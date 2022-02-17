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Ракетные запуски в КНДР

Южная Корея укрепит подразделение ПРО ВВС из-за ракетных испытаний КНДР

В рамках реорганизации в стране будут развернуты дополнительные радары раннего обнаружения баллистических ракет и ракеты класса "земля-воздух" средней дальности "Чхонгун II"

СЕУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Республики Корея усилят подразделения противоракетной обороны (ПРО), развернув дополнительное оборудование, в том числе передовые радары. Об этом сообщило в четверг министерство национальной обороны.

"Целью реорганизации является усиление оборонительных возможностей страны в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи", - отмечается в сообщении. В рамках реорганизации, намеченной на апрель, в Южной Корее будут развернуты дополнительные радары раннего обнаружения баллистических ракет и ракеты класса "земля-воздух" средней дальности "Чхонгун II" (Cheongung II), которые являются ключевым элементом создаваемой в стране системы многоуровневой противоракетной обороны.

Планируется также изменить официальное название командования ПРО ВВС, которое "будет отслеживать стратегические и оперативные угрозы в воздухе, противодействовать ракетам, выполнять задачи региональной противовоздушной обороны", говорится в сообщении.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о предстоящей реорганизации ракетного командования сухопутных войск, которое будет переименовано в стратегическое ракетное командование сухопутных войск с одновременным расширением его штаба и подчиненных подразделений. Целью реорганизации является обеспечение упреждающего реагирования на угрозы безопасности.

В январе КНДР провела семь пусков ракет, в том числе гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.

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КНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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