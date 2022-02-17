Российские военные на учениях в Белоруссии проведут десантирование на полигоне Брестский

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил (ВС) России в четверг в рамках совместных учений "Союзная решимость - 2022" проведут десантирование на полигоне Брестский и уничтожат условное незаконное вооруженное формирование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси проводят уничтожение вклинившегося в оборону противника. На полигоне Брестский подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России осуществляют десантирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

По его данным, на участке местности Барановичи подразделения белорусской механизированной бригады и подразделения морской пехоты ВС РФ ведут "оборонительный и наступательный бой на рубеже маневренной обороны, а также осуществляют прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника". На участке местности Гомель белорусские десантники осуществляют охрану объектов, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

В пресс-службе добавили, что на участке местности Лунинец зенитные ракетные подразделения ВС осуществляют противовоздушное прикрытие войск, выполняются задачи боевого дежурства по ПВО. В соответствии с планами учений, на участке местности Марьина Горка подразделениями специального назначения вооруженных сил Белоруссии и России ведется "тактико-специальная подготовка, организация засады разведгруппой спецназначения, выполнение упражнений тактических стрельб ночью". На участке местности Речица мотострелковыми подразделениями и подразделениями ВДВ ВС РФ ведется размещение в районах сосредоточения, подготовка к ведению наступления, борьба с условными диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями, отметили в Минобороны Белоруссии.